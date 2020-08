«WAP» : un Républicain veut laver ses oreilles à l’eau bénite après avoir entendu le nouveau titre de Cardi B

Premier single du deuxième album très attendu de la rappeuse Cardi B, le titre «WAP», entonné en collaboration avec Megan Thee Stallion, ne fait pas que des heureux. Preuve en est avec James P. Bradley, un Américain membre du Parti républicain, qui, sur Twitter, a indiqué vouloir se laver les oreilles à l'eau bénite après avoir écouté la chanson.

Pour ce responsable politique - il se présente pour le 33e district du Congrès de Californie à l'occasion de l'élection générale du 3 novembre prochain - le titre est en effet tellement sulfureux que seule l'eau sacrée peut laver ce qu'il dit avoir entendu «par accident».

Cardi B & Megan Thee Stallion are what happens when children are raised without God and without a strong father figure. Their new "song" The #WAP (which i heard accidentally) made me want to pour holy water in my ears and I feel sorry for future girls if this is their role model!

— James P. Bradley (@BradleyCongress) August 7, 2020