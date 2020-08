Hilary Swank s’envole pour Mars dans la bande annonce de la série «Away»

Hilary Swank prend la direction de la planète Mars dans «Away», une série déclinée en 10 épisodes à découvrir dès le 4 septembre sur Netflix.

La comédienne doublement oscarisée y interprète le rôle d’Emma Green, une spationaute américaine qui a toujours rêvé d’intégrer la première mission sur Mars.

Quand elle est sélectionnée pour intégrer l’équipage international qui s’envolera vers la planète rouge pour une mission de trois ans, c’est le travail de l’ensemble de sa carrière qui est récompensé. Mais Emma sait également que cela signifie devoir quitter son mari, Matt, et leur fille adolescente, Lex.

Dans les 10 épisodes de Away, les téléspectateurs se retrouvent à suivre les nombreux obstacles se dressant sur la route des membres de l’équipage, tant d’un point de vue personnel – notamment le fait de gérer l’éloignement d’avec leurs proches, mais aussi les événements que ces derniers traversent en leur absence sur Terre – que professionnel. Alors que leurs relations deviennent de plus en plus complexes, les spationautes vont devoir apprendre à naviguer à travers un champ d’émotion mouvementé alors qu’ils écrivent une des pages les plus importantes de l’histoire de l’Humanité.

Création d’Andrew Hinderaker (Penny Dreadful), Away donne à Hilary Swank un rôle particulièrement fascinant avec un personnage se trouvant face à la concrétisation d’une mission spatiale historique, et les conséquences de celle-ci sur sa vie de famille. Elle est rejoint au casting par Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Vivian Wu et Monique Curnen.

La série n’est pas sans rappeler le sujet de l’excellent film français Proxima, réalisé par Alice Winocour en 2019, avec Eva Green dans le rôle principal, qui suivait les relations d’une mère et de sa fille de 8 ans au moment où celle-ci s’apprête à s’engager dans une mission spatiale d’un an.