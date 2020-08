Vidéo : Nicole Kidman et Hugh Grant dans la bande annonce de «The Undoing»

Nicole Kidman retrouve David E. Kelley (Big Little Lies) dans «The Undoing», la nouvelle série de la chaîne américaine HBO dans laquelle elle partagera l’affiche avec Hugh Grant. Et dont la diffusion des 6 épisodes débutera le 26 octobre prochain sur OCS.

La comédienne y incarne Grace Reinhart Sachs, une thérapeute spécialisée dans les relations de couple, qui mène la vie dont elle a toujours rêvé. Son mari est un onco-pédiatre réputé, et leur fils Henry, 12 ans, est un des meilleurs élèves d’une prestigieuse école new yorkaise. Grace travaille sur la publication à venir d’un essai intitulé «Vous auriez dû le savoir» dans lequel elle affirme à ses lectrices que, si elles avaient su se fier à leur intuition au moment de la première rencontre avec leur époux, il aurait été possible de s’épargner bien des difficultés.

Son monde s’écroule quand, à quelques semaines de la parution, une suite d’événements vient faire voler son existence en éclat. Grace se retrouve mêlée à une enquête portant sur le meurtre violent d’une femme, son mari disparaît, et des révélations troublantes s’accumulent. Au point de mettre Grace face à ses propres limites. Et un manque d’intuition particulièrement dévastateur.

Si le scénario de The Undoing ne se distingue pas par son originalité, la série – adaptée du roman «Vous auriez dû le savoir» de Jean Hanff Korelitz – peut compter sur l’écriture experte de David E. Kelley, et la réalisation soignée de Susanne Bier, pour plonger les téléspectateurs dans un jeu de faux-semblants addictifs. Nicole Kidman et Hugh Grant sont accompagnés au générique par Donald Sutherland et Edgar Ramirez.