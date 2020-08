La Garçonne : la série avec Laura Smet arrive sur France 2

Laura Smet est la star de «La Garçonne», la nouvelle série de France 2 qui démarre ce 31 août à 21h05.

Après «Capitaine Marleau», «Dix pour cent» ou encore le drame psychologique «Imposture», l’actrice fait son retour sur le petit écran avec cette mini-série en 6 épisodes de 52 minutes, écrite par Dominique Lancelot et réalisée par Paolo Barzman (« Sydney Fox, l’aventurière », « Léa Parker »).

« Une série romanesque dont les sujets font encore écho» comme la décrit France Télévisions qui propose «un voyage exaltant dans le Paris sulfureux et libertin des années 1920 » au côté d’une héroïne qui ne peut plus se satisfaire d’un rôle préétabli par la norme : «une pionnière aux blessures secrètes, aux ambitions démesurées et aux enjeux vitaux».

« La Garçonne » voit Laura Smet incarner Louise Kerlac, une jeune femme qui se grime en homme pour enquêter au sein de la police criminelle après avoir été témoin d’un meurtre commis par des agents de l’Etat.

La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye y donne la réplique à Grégory Fitoussi. Le comédien se glisse dans la peau d’un séduisant journaliste franc-tireur qui va venir en aide à Louise. Tom Hygreck, Clément Aubert, Aurélien Recoing, Lilly-Fleur Pointeau, Jérôme Deschamps, Noémie Kocher et Aladin Reibel complètent le casting.