Laurence Boccolini quitte TF1 pour rejoindre France 2

Animatrice emblématique de TF1, Laurence Boccolini quitte la première chaîne pour rejoindre France 2 où elle aura la mission de relancer le jeu «Mot de passe», annonce le journal Le Parisien.

Celle qui a assuré l’animation de Maillon Faible et de Money Drop sur TF1 fera ses grands débuts sur la chaîne du service public dès le 31 août prochain. Mot de passe sera programmé non plus en fin de journée – comme cela était le cas avant sa disparition en avril 2016 – mais dans la matinée, en lieu et place de Motus présenté par Thierry Beccaro (snif !). Laurence Boccolini retrouvera les couloirs de France Télévisions où elle y avait débuté sa carrière dans l’émission Public en 1991, avant de rejoindre la bande de Laurent Ruquier dans Rien à cirer en 1994.

Le départ de Laurence Boccolini de TF1 n’est pas vraiment une surprise. L’animatrice s’était déjà exprimée de nombreuses fois dans la presse à propos de la détérioration de ses relations avec les dirigeants de la première chaîne. «C’est comme si j’étais dans un mariage où mon mari ne serait pas rentré dîner depuis des mois. Depuis octobre 2016 et la dernière session de tournage de Money Drop, les dirigeants de TF1 ne m'ont quasiment plus donné signe de vie. Je me dis qu'il y a un gros problème de couple !», lâchait-elle notamment en 2018 au magazine Télé Loisirs. La séparation est désormais officielle, et consommée.