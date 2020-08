Tiger King : Carole Baskin critique sévèrement le clip de Cardi B et Megan Thee Stallion

Carole Baskin n’est pas fan du dernier clip de Cardi B et Megan Thee Stallion, WAP, dans lequel les deux chanteuses apparaissent entourées de plusieurs félins. Et de Kylie Jenner.

Devenue célèbre après la diffusion de la série documentaire Tiger King sur Netflix, Carole Baskin – qui dirige le refuge Big Cat Rescue près de Tampa, en Floride – a vivement critiqué le fait de faire apparaître des lions et des léopards dans le clip WAP (et pas l’hyper-sexualisation dont il a également été accusé lors de sa sortie).

«Je devine que la plupart des gens ne verront pas les animaux photoshoppés dans plusieurs scènes en raison de leur caractère sexuellement explicite. J’ai été heureuse de constater que toutes les images avaient été photoshoppées. Il semble que les félins n’étaient pas présents sur place avec les chanteuses», commencent-elles dans un communiqué envoyé au site américain EW.com.

«Cela étant dit, vous devez faire poser un félin sauvage devant un écran vert pour obtenir ces images et cela ne se produit pas dans la nature. Cela ne peut pas arriver dans des sanctuaires comme le nôtre où les félins ont beaucoup d'espace pour éviter un écran vert (ils le déchiquèteraient s'ils y avaient accès et pourraient mourir en l'ingérant). Cela indique que ces chanteuses ont peut-être travaillé avec l'un des plus gros trafiquants de félins, qui gagne sa vie en battant, en choquant et en affamant les félins pour les faire se tenir debout devant un écran vert en studio», ajoute-t-elle.

Carole Baskin regrette également que ce genre de clip participe à donner une image glamour des personnes riches possédant des tigres comme animal de compagnie.

«Les fans de ces artistes pourraient avoir envie de faire la même chose. Quand les tigres sont trop vieux pour participer à des activités comme ce que faisait Joe Exotic (…) et les autres, ils représentent une perte d'argent, et non plus un gain. Si je suis persuadé que beaucoup d’entre eux sont tués en toute discrétion quand ce moment arrive, il peut arriver qu’ils soient vendus à des gens désireux de frimer avec un tigre. Cela ne fonctionne jamais, et le félin meurt, ou termine dans un refuge, ou pire encore, est utilisé pour de la reproduction illégale. (…) Peu importe dans quel sens vous regardez, les situations se révèlent systématiquement abusives pour les félins et dangereuses pour les gens», poursuit-elle.