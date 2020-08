Zac Efron au casting du reboot de «Trois hommes et un bébé» sur Disney+

Plus de dix ans après avoir été révélé par High School Musical, Zac Efron retrouve Disney pour le reboot du film «Trois hommes et un bébé», l’adaptation américaine datant de 1987 du film français sorti deux ans auparavant, «Trois hommes et un couffin».

Selon le site américain The Hollywood Reporter, la plateforme de streaming Disney+ travaille sur le projet d’un reboot de cette comédie où trois hommes vivant en colocation (incarnés par Tom Selleck, Ted Danson et Steve Guttenberg dans la version originale) voient leur vie de célibataires endurcis mise à mal par la présence d’un bébé placé dans un couffin sur le palier de leur appartement. Le film avait rencontré un énorme succès à l’époque.

Pour Zac Efron, qui est pour le moment le seul comédien dont la présence au casting a été révélée, il s’agit d’un rôle dans lequel ses fans ne sont habitués à le voir. Récemment, l’acteur a fait sensation dans le programme de voyage Les pieds sur Terre avec Zac Efron actuellement visible sur Netflix.