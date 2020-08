Le Prince de Bel-Air : Will Smith produit un remake plus dramatique

Diffusée entre 1990 et 1996 sur NBC, la série comique «Le Prince de Bel-Air» avec Will Smith s'apprête à faire un retour sous la forme d'un «remake» beaucoup plus sombre, a révélé la presse américaine.

Si le pitch restera plus ou moins le même, à savoir suivre le changement radical de vie d'un jeune des quartiers durs envoyé chez son oncle et sa tante dans la banlieue chic de Los Angeles, la nouvelle série abandonnera résolument le ton humoristique pour adopter celui que s’était «amusé» à lui donner le réalisateur Morgan Cooper en 2019 avec cette fausse bande-annonce qui avait fait le buzz :

Réalisée en 2019, cette vidéo a tellement séduit Will Smith qu'il a décidé de produire la nouvelle série via sa maison de production Westbrook Studios au côté d’Universal TV.

Pour l’instant le remake, dont les épisodes auront une durée de 52 minutes (au lieu de 20), est en quête de diffuseur, mais il fait peu de doute qu’il pourrait intéresser des plateformes de streaming comme Netflix ou HBO Max.