Vidéo : Tom Holland et Robert Pattinson réunis dans la bande annonce du film «Le Diable, tout le temps»

Les comédiens Tom Holland et Robert Pattinson partagent l’affiche du film «Le Diable, tout le temp» dont la sortie est attendue le 16 septembre sur Netflix, qui vient d’en dévoiler la bande annonce.

Adaptation du roman éponyme de Donald Ray Pollock publié en 2001, ce thriller sombre et angoissant, dont l’action se déroule entre la Seconde Guerre Mondiale et celle du Vietnam, conduit les téléspectateurs dans la petite ville de Knockemstiff, dans l’Ohio, où vit Arvin Russell (Tom Holland), un jeune homme orphelin se sentant menacé, lui et sa famille, par des forces maléfiques. Autour de lui gravite des personnages inquiétants : un prédicateur adepte des araignées, un couple de tueurs/photographes, un shérif corrompu, ou encore un vétéran de la Seconde Guerre Mondiale traumatisé par les horreurs de la guerre.

Produit par Jake Gyllenhaal, réalisé par Antonio Campos, Le Diable, tout le temps s’annonce comme un des films événements de la rentrée sur Netflix. Si on a déjà pu goûter à l’étendue du talent d’acteur de Robert Pattinson chez des cinéastes comme les frères Safdie (Good Time), Claire Denis (High Life) ou encore Robert Eggers (The Lighthouse), c’est une chance de voir Tom Holland s’aventurer au-delà de l’univers Marvel dans ce thriller horrifique à l’atmosphère particulièrement pesante.

On se réjouira également de découvrir la richesse du casting dans lequel figurent notamment Jason Clarke, Riley Keough, Sebastian Stan, ou encore Bill Skarsgård.