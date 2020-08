The Crown : Jonathan Pryce (Game of Thrones) incarnera le prince Philip dans les saisons 5 et 6

L’acteur gallois Jonathan Pryce, 73 ans, rejoint le casting des saisons 5 et 6 de «The Crown» dans le rôle du prince Philip. Il succède à Matt Smith et Tobias Menzies qui ont incarné le duc d’Edimbourg dans les quatre premières saisons de la série.

Connu pour ses rôles dans les films Brazil, Demain ne meurt jamais, ou encore Pirates de Caraïbes, mais aussi pour son interprétation inoubliable du Grand Moineau dans Game of Thrones, Jonathan Pryce donnera la réplique à Imelda Stauton et Lesley Manville, qui incarneront respectivement la reine Elisabeth II et la princesse Margaret dans les deux derniers chapitres de The Crown.

Jonathan Pryce will play Prince Philip in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6), alongside Imelda Staunton and Lesley Manville. pic.twitter.com/zI7NotOfc4 — The Crown (@TheCrownNetflix) August 13, 2020

A noter que la saison 5 traitera notamment d’une période délicate traversée par la couronne d’Angleterre durant l’année 1992, avec, entre autres, les tensions palpables entre le prince Charles et Diana, le divorce de la princesse Anne avec Mark Philips, ou encore la séparation du prince Andrew avec son épouse, Sarah Ferguson.