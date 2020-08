«The Crown» : Voici l’actrice qui va jouer la princesse Diana

La production de «The Crown» (Netflix) a choisi l’actrice qui interprétera la Princesse Diana dans les saisons 5 et 6. Il s’agit d’Elizabeth Debicki.

A l’affiche du prochain film de Christopher Nolan, «Tenet», la comédienne australienne, née en France il y a 29 ans, est notamment connue pour ses rôles dans « The Night Manager », «Les Gardiens de la Galaxie», «Vita et Virginia», ou encore «Gatsby le Magnifique» de Baz Luhrmann.

«L'esprit de la Princesse Diana, ses mots et ses actions vivent dans le cœur de tellement de personnes. C'est un véritable privilège et un honneur de rejoindre cette série incroyable», a déclaré l’actrice sur Twitter.

Depuis 2016, la série « The Crown » retrace la vie d’Elizabeth II. Son histoire s’étalant sur plusieurs décennies, différents acteurs ont été choisis pour interpréter un même personnage, à l‘instar de Claire Foy qui incarnait Elizabeth II avant qu’Olivia Coleman ne prenne sa place. De la même manière, les saisons 5 et 6 verront Imelda Staunton se glisser à son tour dans la peau de la souveraine britannique.

Le personnage de Lady Diana, qui a été l'épouse du Prince Charles pendant 17 ans, apparaîtra une première fois lors de la saison 4, qui devrait être dévoilée avant la fin de l’année 2020, et sera interprétée par Emma Corin. Il faudra ensuite attendre l'été 2022 pour découvrir Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana.

A noter que c’est Jonathan Pryce qui interprétera le prince Philip dans les deux ultimes saisons. Selon la BBC, ces dernières retraceront notamment le divorce du prince Charles et de la princesse Diana, ainsi que la mort de cette dernière survenue en 1997.

