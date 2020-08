Jennifer Aniston et Brad Pitt réunis à l'écran pour la première fois depuis 2001

Brad Pitt et Jennifer Aniston devraient bientôt apparaître ensemble à l’écran, une première pour l'ancien couple depuis 2001.

L’acteur et sex-symbol va collaborer avec son ex-épouse dans le cadre d’une lecture de la comédie musicale à succès de 1982 « Fast Times at Ridgemont High » (« Ça chauffe au lycée Ridgemont »), qui sera retransmise en direct le vendredi 21 août, notamment sur Facebook et Tik Tok via le compte de l’association Core.

Les spectateurs seront appelés à faire des dons à l’association de Sean Penn, ainsi qu’à d’autres qui luttent activement contre la pandémie de Covid-19. D’autres célébrités participeront à l’événement, parmi elles Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, et Morgan Freeman.

La dernière fois que Brad Pitt et Jennifer Aniston s'étaient donné la réplique remonte à 2001 lors d’un épisode de «Friends», enregistré alors qu’ils étaient ensemble. Il s'agit d'ailleurs de leur unique apparition côte à côte à l'écran. Les deux stars avaient annoncé leur divorce quelques années plus tard, en 2005, suite aux aveux de Brad Pritt concernant sa nouvelle relation avec Angelina Jolie, sur le tournage du film « Mr and Mrs Smith ».