The Mandalorian : on sait ce que George Lucas a pensé de la série de Disney+

La série «The Mandalorian» est un succès indéniable pour Disney+. Mais qu’en pense le créateur de la franchise Star Wars, George Lucas ? Un entretien des producteurs de la fiction avec The Hollywood Reporter, Dave Felony et Jon Favreau, permet de se faire une idée plus précise.

Tout le monde se souvient de cette image incroyable, publiée en janvier dernier par Jon Favreau sur Twitter, sur laquelle on aperçoit George Lucas tenant tendrement Bébé Yoda dans ses bras. Tel un grand-père rempli de fierté d’accueillir la venue au monde de son petit-fils.

Interrogé sur sa relation avec George Lucas, et si ce dernier lui avait fait des remarques concernant la série, Dave Felony explique au site américain The Hollywood Reporter ne pas avoir eu beaucoup de conversations avec ce dernier sur le scénario, ou autre. Il reconnaît toutefois appeler Lucas de temps en temps à propos de détails concernant certaines scènes. Selon lui, George Lucas n’a pas été avare de compliment concernant The Mandalorian, et a expliqué regarder la série comme «un fan».

Oui, c’est un peu court. Mais retenons toutefois que cela est bien plus encourageant que ce que George Lucas a pu dire à propos de la dernière trilogie de Star Wars produite par Disney. Dans un récent livre, Bob Iger, l’ancien grand patron de la marque aux grandes oreilles, avait révélé que le réalisateur/producteur s’était senti trahi par la direction prise par l’histoire, estimant que celle-ci manquait d’originalité. Des critiques auxquelle J.J. Abrams, le réalisateur des épisodes 7 et 8, avait été contraint de réagir sans trop montrer son agacement.

Espérons que la saison 2 de The Mandalorian, attendue pour l’automne sur Disney+, continuera de combler de bonheur George Lucas (avec Bébé Yoda au générique, c’est déjà un bon début).