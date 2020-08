Une enquête sur le pouvoir de l’industrie pharmaceutique le 15 septembre sur Arte

Dans le documentaire «Big Pharma : Labos tout-puissants», diffusé sur Arte le 15 septembre prochain, Luc Hermann et Claire Lasko dévoilent le résultat d’une année d’enquête au cœur de l’industrie pharmaceutique, et des problèmes posés par la financiarisation de l’écosystème du médicament.

Disposant d’une richesse étourdissante, les grands laboratoires ne manquent pas d’imagination pour défendre leurs intérêts – comme, par exemple, quand il s’agit de préserver leur exclusivité mondiale sur certains médicaments – et s’assurer une rentabilité toujours plus importante. Le documentaire emmène les téléspectateurs en France, aux États-Unis, ou encore en Allemagne, pour illustrer la manière dont ces multinationales opèrent sur le terrain. Et les problèmes que cela soulève en termes de santé publique.

Médecins, professeurs, économistes de la santé, patients, avocats des victimes, anciens ministres de la santé, mais aussi des représentants de grandes firmes pharmaceutiques livrent leur témoignage dans cette enquête passionnante de 90 minutes. En lien avec l’actualité, Luc Hermann et Claire Lasko se sont également penchés sur le lobbying du laboratoire américain Gilead pour obtenir l’autorisation d’un traitement contre le virus de la COVID-19, et dont la recherche a été largement financée par des fonds publics.