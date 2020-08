Vidéo : une nouvelle bande annonce pour la série «Utopia»

Amazon Prime Video vient de dévoiler une nouvelle bande annonce du remake américain de la série «Utopia». Dont la diffusion est attendue en octobre prochain.

On peut se poser la question de l’utilité de proposer une nouvelle version de la série britannique diffusée en 2013 sur Channel 4, et qui avait été interrompue au bout de deux saisons faute d’audience, tant celle-ci s’était démarquée par un esthétisme singulier (et une violence crue, critiquée à l’époque), un récit captivant, et un casting irréprochable.

Mais ce remake américain d'Utopia offre toutefois de sérieuses garanties, notamment l’implication totale de la scénariste Gillian Flynn (Gone Girl), qui faisait partie du projet initial lancé par la chaîne américaine HBO en 2014 – avec David Fincher aux manettes – avant que celui-ci ne soit abandonné. Et finalement récupéré par Amazon Prime Video. Gillian Flynn a travaillé d’arrache-pied pendant des années pour que la série puisse voir le jour. Et la nouvelle bande annonce laisse entrevoir une histoire réactualisée où l’ambiance complotiste et paranoïaque de la série originale trouve un nouveau souffle.

Ce récit dystopique suit un groupe de fans d’un comics appelé Utopia qui y décèle une prophétie annonçant l’effondrement de la société provoqué par une pandémie. Ils parviennent à s’allier avec un scientifique pour tenter d’éviter la catastrophe. Mais une entité secrète se lance à leur poursuite avec la ferme intention de les faire taire. Et ce, par tous les moyens possibles.

On se réjouira de trouver Rainn Wilson (The Office) dans un des rôles principaux, mais aussi John Cusack, dans la peau d’un personnage créé spécifiquement pour cette nouvelle version. D’autres reconnaîtront également Desmin Borges (You’re the worst) qui incarnera Wilson Wilson. C’est la comédienne Sasha Lane qui aura la lourde responsabilité de prêter ses traits au personnage de Jessica Hyde.