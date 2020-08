«Stranger Things» : la saison 5 officiellement commandée

Les créateurs de « Stranger Things » ont confirmé que la série aurait une cinquième saison.

« La quatrième saison ne sera pas la dernière. Nous savons quelle est la fin de la série et nous savons quand elle interviendra », a déclaré ce mardi Ross Duffer au Hollywood Reporter. De quoi assurer au moins une saison supplémentaire aux fans friands des aventures de la bande de copains aux prises avec des forces surnaturelles. Si Netflix n’a à ce jour pas encore officiellement annoncé cette saison 5, l’acteur David Harbour, qui incarne le personnage du shérif Jim Hopper, avait de son côté déjà évoqué qu’au moins deux autres saisons étaient en préparation.

Pour l’heure, le tournage de la saison 4 de «Stranger Things», interrompu en raison de la pandémie de Covid-19, n’a pas encore repris. « Tout le monde est très excité à l’idée de reprendre le travail, mais la priorité est la sécurité de l’équipe, et cela dictera la reprise du tournage », a déclaré Ross Duffer. L’interruption donne en tout cas l’occasion aux frères Duffer de peaufiner le scénario. « Nous avons eu beaucoup plus de temps pour travailler sur les scripts. Pour la première fois, nous avons tous les scénarios écrits et nous pouvons les regarder comme un tout et y faire des ajustements », a expliqué Matt Duffer. En février dernier, Netflix avait dévoilé un teaser de cette saison 4 extrêmement attendue.