Koh-Lanta : Teheiura bientôt dans Danse avec les stars ?

En pleine promotion de son autobiographie «Aventurier dans l’âme», Teheiura Teahui a laissé entendre qu’il ne serait pas contre l’idée d’une invitation pour participer à l’émission Danse avec les stars sur TF1.

Le candidat emblématique de Koh-Lanta, amateur de danse, a avoué que cette idée le «tenterait beaucoup», et que cela représenterait un nouveau défi à relever qu’il ne pourrait refuser. «Depuis tout petit, je fais de la danse. Alors si je peux relever un défi et m'amuser en même temps, je suis partant», explique-t-il à Télé Star. Début août, les fans de Teheiura avaient eu l’opportunité de découvrir quelques pas de danse de leur aventurier préféré dans une salsa endiablée en compagnie de deux anciens candidats de Koh-Lanta, Claude et Laurent Maistret.

Laurent Maistret, qui a remporté le concours de danse de TF1 en 2016, avait récemment confié à nos confrères de Télé Star son envie de voir ses deux amis participer à l’émission de TF1. Il avait également confirmé le talent naturel de Teheiura pour la danse.

«Ils sont très aimé du public, ils feraient sûrement un beau parcours. Teheiura je ne m'en fais pas pour lui, c'est un vrai danseur ! Claude, lui, c'est le sport avant tout. Donc il a plus de taf. Mais c'est un compétiteur, il serait investi à 200%. Et c'est le bon état d'esprit, car s'entraîner pour DALS représente beaucoup de travail», avait-il expliqué.

A noter que, en raison de l’épidémie de Coronavirus, la prochaine saison de Danse avec les stars a été repoussée en 2021.