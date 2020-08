Rentrée des séries : Le calendrier de toutes les nouveautés et suites à découvrir à la télé et en streaming

L'épidémide de coronavirus a mis un sérieux coup de frein à la production des séries, mais n'empêchera pas la rentrée 2020 de proposer de nombreuses nouveautés et suites attendues de longue date. Science-fiction, dramas, comédies... Il y en aura pour tous les goûts.

Lovecraft Country, depuis le 17 août sur OCS

Hoops, le 21 août sur Netflix

Les enquêtes du commissaire Van Der Valk, le 23 août sur France 3

Big little lies, déjà diffusée sur, le 25 août sur TF1

ThunderCats Rrrr, le 28 août sur Cartoon Network

La garçonne, le 31 août sur France 2

Narvalo, en septembre sur Canal+

Laëtitia, en septembre sur france 3

Vagrant Queen, le 1er septembre sur Syfy

Zomboat, le 2 septembre sur Sérieclub

Grand Hôtel, le 3 septembre sur TF1

Raised by wolves, le 3 septembre sur HBO max et Warner TV

Earth to Ned, le 4 septembre sur Disney+

Away, le 4 septembre sur Netflix

Power Book II : Ghost, le 6 septembre sur Starzplay

Woke, le 9 septembre sur Hulu

Julie and the Phantoms, le 10 septembre sur Netflix

Family Business, saison 2 le 11 septembre sur Netflix

We are who we are, le 14 septembre sur HBO Max

Teenage Bounty hunters, le 14 septembre sur Netflix

The Third Day, le 15 septembre sur OCS City

The School Nurse Files, le 17 septembre sur Netflix

Le dernier mot, le 17 septembre sur Netflix

Becoming : révéler son talent, le 18 septembre sur Disney+

Ratched, le 18 septembre sur Netflix

Jurassic World : la colo du crétacé, le 18 septembre Netflix

Filthy Rich, le 21 septembre sur Fox

The Good Lord Bird, le 4 octobre sur Showtime

NeXt, le 6 octobre sur Fox

Utopia, EN OCTOBRE sur Amazon prime video

The Undoing, le 26 octobre sur OCS

Moah, le 1er octobre sur OCS

Warrior, saison 2 en octobre sur OCS

No Man’s Land, en septembre sur arte.tv et en novembre sur Arte







The Walking Dead : World Beyond, le 5 octobre sur Amazon Prime video

His dark material saison 2, cet automne sur OCS

Big Sky, prochainement sur ABC

Law and Order : organized Crime, cet automne sur NBC

The Stand, cet automne sur CBS All Access

The Man who fell to Earth, cet automne sur CBS All Access

Ici tout commence, cet automne sur TF1

Arsène Lupin, prochainement sur Netflix

Cobra Kai, déjà diffusée sur youtube premium et prochainement sur Netflix

The right Stuff, prochainement sur Disney+

Un homme ordinaire, prochainement sur M6

Les séries en cours :



Ramy saison 2, depuis le 6 août sur Starzplay

The Rain saison 3, depuis le 6 août sur Netflix

Alta Mar saison 3, depuis le 7 août sur Netflix

The Venture Bros saison 2, depuis le 7 août sur Adult Swim

3% saison 4, depuis le 14 août sur Netflix

Mr Pickles saison 2, depuis le 14 août sur Adult Swim

Das Boot saison 2, depuis le 20 août sur Starzplay

Bull saison 4, depuis le 21 août sur M6

Trinkets saison 2, le 25 août sur Netflix

La stagiaire saison 5, le 25 août sur France 3

9-1-1 saison 3, le 27 août sur M6

The Boys saison 2, le 4 septembre sur Amazon

Deadwind saison 2, le 6 septembre sur Polar+

The Good Fight, le 6 septembre sur Téva







Engrenages saison 8, le 7 septembre sur Canal+

American Crime Story : Impeachment saison 3, le 27 septembre sur FX

The Mandalorian saison 2, en octobre sur Disney+