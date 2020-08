Denis Brogniart dévoile les premières images angoissantes du jeu «District Z»

Le nouveau jeu de TF1, «District Z», a dévoilé ses premières images à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions. Une bande annonce alléchante partagée par Denis Brogniart sur Instagram.

Si aucune date n’a été dévoilée pour le moment, on peut découvrir le décor inquiétant de ce nouveau jeu, et la voix de Denis Brogniart qui lance aux participants : «Soyez les bienvenus dans le District Z, ouverture de la porte».

Produit par Arthur et sa société «Satisfaction - The Television Agency», District Z invitera, pendant 2 heures, un groupe composé de 6 célébrités dans une zone de plusieurs hectares à l’atmosphère inquiétante contrôlée par un milliardaire fou, et protégée par une horde de zombies.

Les candidats auront pour mission d’engranger le maximum d’argent, tout en évitant d’être contaminés par les zombies. Ils vont devoir affronter des épreuves effrayantes – en intérieur et en extérieur – et faire preuve d’esprit d’équipe pour réussir à sortir sains et saufs de ces 120 minutes de cauchemar.

Arnaud Ducruet, Michaël Youn, Vincent Desagnat, Denitsa Ikonomova et Cartman feront équipe dans un numéro. Ahmed Sylla, Maëva Coucke, Héloïse Martin, Camille Lacourt et Florent Peyre dans un autre.