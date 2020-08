Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann fait une grande annonce pour la rentrée

Crise sanitaire oblige, le jeu de TF1 «Les 12 coups de midi» ne pourra pas accueillir de public à la rentrée. Une nouvelle annoncée par Jean-Luc Reichmann sur Instagram.

L’animateur phare de TF1 a partagé sa peine de ne pas pouvoir compter sur la présence de spectateurs sur le plateau de l’émission. Une décision qui a été prise par l’ensemble des personnes concernées – la chaîne, les producteurs, etc. – par le retour des 12 coups de midi sur la grille de rentrée de la première chaîne.

«La décision est prise... Par mesure de sécurité sanitaire, nous avons décidé de ne toujours pas avoir de public à la rentrée sur le plateau #les12coupsdemidi. J’en suis très triste, mais cela ne m’empêchera en rien d’attaquer, avec une énergie débordante, cette 20e année à vos côtés chaque midi... sur @tf1 bien sûr ‼️...», a commenté Jean-Luc Reichmann sur son compte Instagram.

Un choix salué par ses fans qui n’ont pas manqué de lui témoigner leur sympathie dans les commentaires. «Vous avez pris la bonne décision, il faut être prudent», peut-on lire. Ou encore : «C'est pas grave on vous aimera toujours quoi qu'il arrive on est toujours présent avec vous aux 12 coups de midi bon courage à vous et à la production».