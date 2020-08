«Un homme ordinaire» : la série librement inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès a une date de diffusion

M6 a dévoilé la date de diffusion de sa mini-série librement inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès, «Un homme ordinaire».

A contre-emploi dans cette fiction en 4 épisodes de 52 minutes, le comédien Arnaud Ducret (qu'on verra aussi bientôt dans le biopic sur Grégory Lemarchal) prend les traits de l'homme suspecté d'avoir tué son épouse, ses quatre enfants et leurs chiens avant d'avoir enfoui leurs corps sous la terrasse de leur maison à Nantes en avril 2011. Porté disparu depuis, le père de famille - qui a fait cet été l'objet d'une longue enquête dans le magazine Society - s'est littéralement volatisé emportant avec lui un mystère qui ne cesse de faire trembler d'effroi en même temps que de passionner les Français, et les scénaristes (en témoigne la fiction La part du soupçon avec Kad Merad diffusée en 2019 sur TF1).

«Nous souhaitons proposer notre hypothèse» déclare Pierre Aknine. «Pendant plus d’un an et demi la scénariste (Anne Badel) et moi-même, avons travaillé sur l’histoire de la famille Dupont de Ligonnès. Nous l’avons infiltrée, décortiquée avec la lecture de lettres, de mails, d’articles et d’entretiens avec plusieurs protagonistes concernés. Doucement s’est esquissée une conviction, une possibilité d’aborder de manière sensible cette histoire», explique le créateur d'Un homme ordinaire. «Notre travail d’écriture et de réalisation a été d’imaginer et de mettre en scène ce qui avait pu se passer entre les individus. Comment tout cela s’était déroulé, articulé. Intimement. Tout cela en nous reposant sur des situations réellement issues de ce que nous avons pu collecter comme informations».

M6 entamera la diffusion d'Un homme ordinaire le mardi 15 septembre à 21h05.

Le pitch : «En avril 2011, la famille de Salin est retrouvée assassinée, enterrée sous la terrasse de la maison familiale. La mère, les quatre enfants et les deux labradors ont été exécutés. Seul le père manque… il s’est volatilisé. Cet homme, Christophe de Salin, devient alors le principal suspect de cette tuerie. Introuvable, il bénéficie de la présomption d’innocence, même si tout semble l’accuser. Anna-Rose, hackeuse fascinée par ce fait divers, mène sa propre enquête en parallèle de la police et fait avancer l’affaire… mais deux questions demeurent : comment un homme, bien sous tous rapports, bon père de famille au-dessus de tout soupçon, a-t-il pu être pris dans un engrenage infernal au point - peutêtre - de n’entrevoir qu’une solution, l’élimination de tous les siens ? Et surtout, qu’est-il advenu de Christophe de Salin…».

Interprété par Emilie Dequenne, le personnage d’Anna-Rose est librement inspiré d’un cyberenquêteur qui s’est vraiment intéressé à cette affaire explique M6 qui rappelle qu'il «a joué un rôle non négligeable puisque c’est lui qui a trouvé la photo de Xavier Dupont De Ligonnès dans le sud de la France. Il a ensuite été arrêté et condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis pour 'recel de violation du secret de l’instruction'».