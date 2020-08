La Flamme : Canal+ dévoile la bande-annonce de la très attendue série de Jonathan Cohen

Canal+ vient de dévoiler la bande-annonce de «La Flamme», série humoristique de et avec Jonathan Cohen.

Ecrite et réalisée par Jonathan Cohen et Jérémie Galan, cette Création Originale Canal+, composée de 9 épisodes de 26 minutes, est une parodie des téléréalités de «dating» popularisées par «Le Bachelor». Jonathan Cohen y donne la réplique à un casting époustouflant. Parmi les stars à s’être prêtées au jeu on trouve notamment Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Géraldine Nakache, Ana Girardot, et Florence Foresti.

Toutes campent des candidates qui tentent par tous les moyens de séduire le beau Marc (Jonathan Cohen), pilote de ligne aussi sûr de lui qu’idiot. «Jonathan Cohen est mon meilleur ami, et j’ai suivi le projet de 'La Flamme' depuis sa naissance, a commenté Leïla Bekhti dans Le Figaro Madame. J’ai tout de suite été emballée par cette aventure - qui est une première en France - et par mon rôle de prétendante hypercompétitive et folle amoureuse de Marc dès le début ».

L'acteur avait à coeur de rassembler toutes ces actrices. « Ces filles sont des comédiennes que j’admire, et je trouvais formidable de les réunir pour ce projet », a-t-il confié. Révélé par son personnage de «Serge le Mytho», le comédien de 40 ans - actuellement à l’affiche de «Terrible Jungle» au côté de Catherine Deneuve, et bientôt dans le film «Enorme» et la saison 2 de «Family Business» sur Netflix, s’est taillé un rôle sur-mesure et sa «Flamme» promet d’embraser bien des cœurs en octobre prochain sur Canal+.

La bande-annonce :