La France a un incroyable talent : un cas de Covid-19 repousse le tournage et perturbe la rentrée de RTL

Un des quatre jurés de «La France a un incroyable talent» aurait été testé positif au coronavirus, entrainant le report du tournage de l’émission de M6.

Le tournage de la 15e saison devait commencer mardi soir au théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), mais a été annulé au cours de la journée. Selon Le Parisien, c’est l’un des membres du jury - composé d'Hélène Ségara, Sugar Sammy, Eric Antoine et Marianne James - qui serait touché.

«La sécurité du public, des candidats, de notre personnel et de nos animateurs est notre priorité», ont fait savoir M6 et la maison de production Fremantle, précisant que seraient suivies «toutes les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible».

C’est le protocole sanitaire mis en place par la production qui aurait permis cette détection. «On va tester entre 200 et 250 personnes avant mardi», assurait au Parisien en amont du tournage Laurent Jullien, directeur général des productions de FremantleMedia. «On a ouvert un bureau de tests pour toutes nos équipes techniques. On a embauché un référent Covid au sein du programme, chargé de veiller au respect de toutes les règles sanitaires. On a un médecin d'astreinte, qui prescrit les tests. On va bien au-delà de ce que le protocole publié le 25 juin dernier recommande », avait-il indiqué.

La rentrée de Karine Le Marchand reportée

Par prudence, la rentrée de Karine Le Marchand sur RTL a elle aussi été reportée. L'animatrice, qui remplace cette année David Ginola à la présentation de «La France a un incroyable talent», devait enregistrer ce jeudi «On ne répond plus de rien», avec Laurent Baffie, pour un lancement le 29 août. «Testée négative au coronavirus, (elle) redouble de prudence après avoir été en contact avec le membre du jury contaminé sur le tournage», précise Le Parisien.

A noter que l'annulation de «La France a un incroyable talent» n’est pas une première pour M6, puisqu'elle avait déjà dû interrompre au cours du mois d’août le tournage du «Meilleur pâtissier», après que seize personnes de l’équipe avaient été testées positives au Covid-19.