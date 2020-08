A la Maison Blanche : le casting de la série se réunit pour inciter les Américains à aller voter

HBO va proposer un épisode spécial de la série culte « A la Maison Blanche » en vue d’inciter les Américains à se rendre aux urnes.

Arrêté en 2006, le drama politique a décidé de réunir ses acteurs à l’appel de l’association de Michelle Obama «When We All Vote», qui fait la promotion du vote aux Etats-Unis. Selon Variety, le «West Wing Special to Benefit When We All Vote» sera prochainement mis en ligne sur la plateforme de streaming HBO Max.

Il s’agira en fait d’une captation d’une représentation sur la scène du théâtre Orpheum à Los Angeles de l’épisode « Echec et Mat ». Tiré de la saison 3 d’«A la Maison Blanche», il suivait la campagne de réelection du président Bartlet. Martin Sheen y reprendra son rôle de président démocrate idéal. Il sera accompagné notamment de Richard Schiff, Rob Lowe, Bradley Whitford, Allison Janney, Janel Moloney, et Dulé Hill qui se glisseront de nouveau dans la peau de ses conseillers.

Le créateur de la série, Aaron Sorkin, va apporter des ajustements au scénario et sera producteur exécutif, tandis que la réalisation sera confiée à Thomas Schlamme. La presse américaine annonce en outre la participation de guests à l’instar de Michelle Obama herself.

A l’approche des élections américaines, l’ancienne Première Dame multiplie les initiatives pour pousser ses concitoyens à se rendre aux urnes. Cette dernière est un joli coup, « A la Maison Blanche » étant une référence en matière de série politique. Récompensée par une vingtaine d’Emmy Awards et deux Golden Globes, elle est même considérée par beaucoup comme LA meilleure du genre pour sa passionnante exploration des arcanes du pouvoir.