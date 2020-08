Landon Clifford : le Youtubeur est décédé à l'âge de 19 ans

Star du Web, le Youtubeur Landon Clifford est décédé à l’age de 19 ans après avoir passé six jours dans le coma.

La triste nouvelle a été annoncée par son épouse Camryn sur Instagram, et a provoqué une onde choc chez les abonnés du jeune homme qui en comptait 1,3 million sur Youtube. Il avait pris l’habitude de partager son quotidien de jeune père et mari pour la chaîne Cam&Fam.

« Le 13 août 2020 était le dernier jour de Landon en tant que meilleur père et mari qu'il pouvait être », a posté sur les réseaux sociaux sa compagne ce samedi 22 août, en légende d'une photo où l'on voit sa main posée sur la poitrine de son mari habillé d'une blouse d'hôpital et intubé.

Le jeune homme avait été placé dans le coma après une lésion cérébrale. « Après avoir passé les six jours suivants dans le coma, il est décédé et a fait don de plusieurs organes à des personnes dans le besoin dans tout le pays », a poursuivi Camryn Clifford, avant de conclure : « il est mort en savant la vie des autres (...) Il était si jeune et avait tellement plus de vie à vivre. Ce n'est pas ainsi que les choses devaient se passer. »

Landon Clifford laisse derrière lui deux petites filles, Collette et Delilah. Camryn avait 16 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de leur premier enfant, et avait donné naissance au second en mai dernier. «Les meilleures parties de lui sont toujours en vie en elles», a écrit à leur sujet Camryn ce lundi 24 août, tenant à «célébrer la vie» pour rendre hommage à son amour disparu. « Quand il me manque, j'embrasse mes filles » a-t-elle confié.