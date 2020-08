Moah : l’étonnante série préhistorique à découvrir sur OCS

Nouvelle série originale signée par la société Empreinte Digitale (Lazy Compagny, Les Grands), «Moah» installe son intrigue dans la préhistoire. Un véritable ovni télévisuel à découvrir le 1er octobre prochain sur OCS.

Déclinée en 10 épisodes de 26 minutes, elle suit l’histoire de Moah, un jeune homme qui a rejoint sa tribu à l’âge de 5 ans. Sa mère, Courageuse, a eu une relation amoureuse avec le chef quelques années auparavant, avant de disparaître. Et de réapparaître avec un enfant qui n’est pas le sien. Ce qui n’a pas aidé Moah à trouver sa place au sein de la tribu. Il rêve de s’enfuir pour retrouver la trace d’un homme mystérieux qui hante ses rêves. Mais son attachement pour sa mère, qui le protège bec et ongles contre ceux qui ne cessent de le tourmenter, fini toujours par l’en dissuader.

Première série française en prise de vues réelles sans dialogue et sans musique, Moah bénéficie des décors naturels de la Dordogne, dans les Gorges de l’Enfer, où aucun tournage n’avait été autorisé auparavant. Présentée au festival Séries Mania, elle a marqué les esprits des organisateurs. «Moah nous immerge dans une préhistoire sensorielle et expérimentale. La série, tantôt drôle, émouvante ou angoissante, est une prouesse narrative et visuelle. (…) L’ovni de ce festival», précisent ces derniers.