The Voice : Lara Fabian et Pascal Obispo livrent les raisons de leur départ

Lara Fabian et Pascal Obispo ont expliqué pourquoi ils ne feraient pas partie du jury de la prochaine saison de «The Voice».

Alors que TF1 a annoncé l’arrivée de Vianney et le retour de Florent Pagny, parti depuis deux saisons, dans les fauteuils rouges du concours de chant, Lara Fabian et Pascal Obispo ont exposé les raisons de leur départ sur les réseaux sociaux. «Je ne quitte pas ‘The Voice’, je fais simplement une petite pause cette année, à un moment important de ma vie», a écrit le chanteur sur Instagram, confiant être accaparé par «un projet artistique et créatif plein de surprises, de découvertes et de rencontres» qui s’avère «momentanément incompatible avec l’engagement indispensable pour participer à l’émission et coacher de futurs talents».

De son côté, Lara Fabian invoque une toute autre raison, liée à la pandémie de Covid-19. «Je ne pourrais malheureusement pas, cette année, faire partie des coachs et retrouver mon fauteuil rouge, la situation sanitaire étant particulièrement trouble et imprévisible, j’ai pris la décision de rester au Québec afin de ne pas mettre en danger les tournages si la situation que nous traversons devait empirer, et m’empêcher de répondre à mes engagements... », a-t-elle fait savoir sur Instagram.