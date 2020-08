4 Créations Originales Canal+ à découvrir prochainement

Canal+ a dévoilé la liste des nouvelles Créations Originales qu’elle s’apprête à diffuser au cours des prochains mois. Des nouveautés qui mettent terriblement l’eau à la bouche telles que la comédie au casting époustouflant « La Flamme », de et avec Jonathan Cohen, et le thriller « Possessions » avec Reda Kateb.

La Flamme, à partir du mois d’octobre

Cette parodie des émissions de dating type Bachelor, en 9 épisodes de 26 minutes, embarque une liste impressionnante de stars (Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Géraldine Nakache, Ana Girardot, Florence Foresti, Vincent Dedienne, François Civil, Pierre Niney…). Jonathan Cohen y incarne un beau célibataire qui doit choisir l’élue de son cœur parmi 13 prétendantes prêtes à tout pour le conquérir. Les situations et dialogues de la bande-annonce font déjà tellement d’étincelles qu’il est certain que la série embrasera le cœur des téléspectateurs amoureux d’humour absurde.

Possessions, avant la fin de l’année

Créée par Shachar Magen, cette mini-série israélienne de 6x52 minutes suit une jeune française expatriée en Israël, qui va être accusée du meurtre de son mari durant leur nuit de noces. Un diplomate français est chargé de lui venir en aide. Ce dernier ne peut s’empêcher de tomber sous son charme. Alors qu’il n’arrive pas à savoir si elle est vulnérable ou manipulatrice, il va plonger dans son mystérieux passé… Avec Reda Kateb, Nadia Tereszkiewicz, Dominique Valadié, Ariane Ascaride, Judith Chemla, Noa Koler, Aloïse Sauvage, Tzahi Grad, Roy Nick et Tcheky Karyo.

Ovni(s), en 2021

Création originale de 12 épisodes de 30 minutes créée par Clémence Dargent et Martin Douaire, Ovni(s) est une comédie fantastique qui démarre en 1978 alors qu’un brillant ingénieur voit son rêve de voyager dans l’espace s’envoler en fumée, après l’explosion de sa fusée au décollage. Pour le comble de son malheur, sa hiérarchie lui confie une nouvelle mission : trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes. Cartésien dans l’âme, il pense avoir touché le fond, mais un événement extraordinaire va bouleverser ses certitudes… A noter que la série s’est inspirée d’un bureau d’enquête spécialisé qui existe en France depuis les années 1970. Avec Melvil Poupaud, Michel Vuillermoz, Géraldine Pailhas, Quentin Dolmaire, Dahné Patakia, Jean-Charles Clichet, Laurent Poitrenaux et Nicole Garcia.

Paris police 1900, en 2021

Créée par Fabien Nury, cette fiction de 8x52 minutes plonge en 1899, tandis que la République est au bord de l’explosion, prise en étau entre les ligues nationalistes et antisémites et la menace anarchiste. Alors qu’il enquête autour du cadavre d’une inconnue repêché dans la Seine, un jeune inspecteur ambitieux découvre un secret d’Etat. Il va croiser la route de Lépine, de retour à la tête d’une Préfecture vérolée par les luttes de pouvoir, de la première femme avocate et d’une courtisane reconvertie en espionne. Ces personnages que tout oppose vont s’unir pour affronter un coup d’Etat. « La Belle époque n’a de belle que le nom… », annonce Canal+. Avec Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaud Evrard, Marc Barbe, Eugénie Derouand, Patrick d’Assumaçao, Alexandre Trocki, Hubert Delattre, Valérie Dashwood, Christophe Montenez…