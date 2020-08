9-1-1 : la saison 3 inédite débarque ce soir sur M6

Les équipes de secours de choc de la spectaculaire série américaine « 9-1-1 » reviennent ce jeudi 27 août à 21h05 sur M6, avec une saison 3 inédite explosive.

Les deux premières compilaient déjà un festival de situations périlleuses bourrées d’action, cette nouvelle saison ne change pas de registre, en témoigne les situations rocambolesques (mais inspirées de faits réels) qui vont s’enchaîner au cours des premiers épisodes avec pêle-mêle, un tsunami gigantesque qui ravage les cotes californiennes, un adolescent au volant d’une voiture lancée à toute vitesse sur l’autoroute et dont les freins ne répondent plus, ou encore une affaire de kidnapping. Divertissante, la série ne lésine pas sur les moyens.

Pour simuler le tsunami notamment, la production s’est rendue à Mexico pour investir l’immense cuve à eau utilisée pour le film Titanic. A l’intérieur ont été recréées une partie de la jetée de Santa Monica (Los Angeles) et quelques rues de la ville afin de les immerger. «Pour cette nouvelle saison, la brigade 118 devra faire face à des situations encore plus spectaculaires, annonce M6, et l’unité de l’équipe sera mise à rude épreuve lorsque l’un des membres décidera d’attaquer en justice la ville et ses responsables. »

Deux nouvelles recrues dans l'équipe

Côté casting, les inconditionnels retrouveront les acteurs présents en saison 2, à commencer par Angela Bassett, Peter Krause et Jennifer Love-Hewitt, et se réjouiront des arrivées de deux nouvelles recrues. Aperçues dans Expandable 3 ou Fast & Furious 7, Ronda Rousey enfile un costume de pompier qui lui va comme un gant. La catcheuse a tellement donné de sa personne qu’elle a failli perdre son index quand une porte de bateau lui est tombée sur la main pendant le tournage… Figure importante de la saison 1, Connie Britton fait quant à elle son retour dans la 2e partie de la saison 3, l’occasion de fait renaître la flamme avec Buck (Olivier Stark) ?

La série cartonne aux Etats-Unis où elle est regardée par plus de 10 millions de personnes chaque semaine. Une saison 4 a donc déjà été commandée. Le showrunner Tim Minear travaille actuellement sur les scénarios, et difficile pour la production de faire l’impasse sur la pandémie. « Quand la saison 4 commencera, nos personnages auront vécu la pandémie, comme nous, les protocoles d'interventions auront évolué. Pour autant, je ne veux pas que la Covid-19 prenne le pas sur tout le reste, mais je veux que l'on montre comment ils ont vécu tout ça, comment ça a impacté leur quotidien de travail. Il est important de dire aussi que la vie continue, différemment, mais elle continue », a-t-il confié à Allociné.

La bande-annonce de la saison 3 de 9-1-1 :