HBO va adapter le roman de science-fiction «Sphere» en série

La chaîne américaine HBO va adapter le roman de Michael Crichton «Sphere» en série. Un livre que l’auteur de « Jurassic Park » et de « Westworld » avait publié en 1987, et qui avait déjà eu droit à la faveur du grand écran avec un film éponyme sorti en salles en 1998.

Si le long métrage réalisé par Barry Levinson n’a pas rencontré le succès escompté au box-office – et ce malgré la présence au générique de Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel L. Jackson – HBO veut croire que sa version en série télévisée permettra de mieux retranscrire à l’écran la qualité du récit imaginé par Michael Crichton, et centré sur la mission d’un groupe de scientifiques dans les fonds marins où ils vont se retrouver nez-à-nez avec un mystérieux vaisseau extra-terrestre.

«Sphere nous plonge à plusieurs milliers de pieds au fond de l’océan, où un groupe de scientifiques sont confrontés à d’irréels, magnifiques et mortels secrets de l’Univers, pour finalement découvrir que les personnes les plus proches peuvent se révéler totalement étrangères à nous», précise un descriptif de la série. Elle sera pilotée par Denise Thé, qui a notamment travaillé en tant que scénariste et productrice sur la saison 3 de Westworld. Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de cette dernière, sont également présents à la production exécutive, tout comme Robert Downey Jr.

Aucune date de mise en production ou de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.