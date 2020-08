Jean-Marc Généreux quitte «Danse avec les stars» et débarque sur France 2

Après Laurence Boccolini, c’est au tour de Jean-Marc Généreux de quitter TF1 pour rejoindre France 2. Il prendra les commandes de l’émission «Spectaculaire», le nouveau concours de talents de France Télévisions.

Programme situé à la croisée des chemins entre Le plus grand cabaret du monde et La France a un incroyable talent, Spectaculaire verra des artistes issus du monde la danse, du cirque et de la magie réaliser des prestations à couper le souffle devant un jury, et les téléspectateurs réunis devant le petit écran. S’il reconnaît qu’il n’a pas été évident de quitter Danse avec les stars – où il a été membre du jury pendant une décennie – Jean-Marc Généreux explique que le report de la 11e saison du concours de danse de TF1 a pesé lourd dans son choix de rejoindre la chaîne du service public. Une décision qui représente, selon lui, «un nouveau départ».

«France 2 veut mon expertise, mon regard sur les artistes du spectacle vivant. Ils veulent mes couleurs, mes passions, mes saveurs, mon énergie. Et aussi mon petit côté showman à la Hugh Jackman. Il y a un enfant en moi, émerveillé, curieux, rigolo. Il n’y a pas de limite. Et là, c’est comme si on m’avait donné les clés d’un nouveau théâtre. La vie n’a pas toujours été généreuse avec moi, mais je me sens tellement légitime dans ce rôle. Je me sens chanceux. Je vais être un poète. Ça remplit mon assiette et je vais me gaver», a-t-il confié dans un entretien accordé au journal Le Parisien.

Un nouveau défi qui enthousiasme le danseur et chorégraphe québécois, qui voit dans ce nouveau rendez-vous le moyen d’amener le spectacle vivant directement dans le salon des gens, tout en permettant aux artistes de disposer d’une nouvelle plate-forme pour s’exprimer. «Spectaculaire, c’est quoi ? Spectacularrisime ! (…) Cette p*** de m**** de Covid de m*** a mis tous ces artistes au rancart. Les spectateurs ne peuvent plus aller les voir, dans une salle, dans un zénith. Mais nous, on va amener le spectacle dans le salon des gens, en toute sécurité, avec les enfants, avec papi, mamie et tatie. On va tous s’amuser. C’est vraiment une émission de service public», s’emporte-t-il.

Les 12 numéros de Spectaculaire doivent débuter leur tournage à la fin septembre. Jean-Marc Généreux espère que les conditions sanitaires ne forceront pas un report, même s’il sait qu’ils ne sont pas «à l’abri de mauvaises nouvelles» malgré les dispositions prises par la production pour en assurer le bon déroulement.