Koh-Lanta, les 4 terres : le message de Claude avant le lancement de la nouvelle saison ce soir

Alors que démarre ce vendredi 28 août la nouvelle édition de Koh-Lanta, Claude Dartois, la vedette de la saison précédente, s’est amusé à poster un message sur sa page Instagram.

Adulé par les téléspectateurs qui voit en lui le plus grand aventurier de l’Histoire de Koh-Lanta, et ce même s’il n’a jamais remporté le jeu de TF1, Claude a posté ce jeudi 27 août une photo de lui et de ses anciens camarades d’aventure avec en légende : «Nos têtes quand... demain soir Koh-Lanta revient et que l’on n’a pas été appelés».

Une petite blague qui a fait beaucoup réagir ses fans : «Koh-Lanta sans Claude, ce n'est pas vraiment Koh-Lanta», « Koh-Lanta c'est mieux avec toi», «Ça va être trop nul sans toi», «on espère tous te revoir bientôt c'était un plaisir cette saison tu l'as rendu belle», ont réagi certains sur Instagram.

La question maintenant est de savoir si quelqu'un(e) parmi les nouveaux aventuriers arrivera à se hisser aussi haut dans leur coeur. La version inédite, intitulée «Les 4 terres» dont le coup d'envoi sera donné par Denis Brogniart ce vendredi 28 août à 21h05 (les premières minutes sont à voir ici), leur réserve pas mal de surprises... Elle a en effet notamment pour particularité de faire s’affronter quatre équipes composées en fonction de la région d’origine des participants. De quoi titiller le chauvinisme des spectateurs, mais aussi encourager la cohésion des équipes, comme l'a souhaité la production.

Ils seront 24 à tenter de remporter les 100 000 euros promis au vainqueur. Claude se serait sûrement bien joint à eux, mais c’est cette fois derrière l’écran qu’il vivra l’aventure. « Que cette nouvelle saison commence : place au spectacle ! » s’est-il exclamé.