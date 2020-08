Raconte-moi les gestes barrières : 16 courts-métrages pour apprendre aux enfants à se protéger et protéger les autres

France Télévisions propose, à l'occasion de la rentrée scolaire, un programme d’animation concocté en partenariat avec le Ministère de la Culture et en association avec AnimFrance et le CNC, destiné à permettre aux enfants de retenir facilement les gestes barrières essentiels dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Les seize courts métrages ont plus particulièrement pour objectif d’accompagner les plus jeunes dans leur retour à l'école (8 courts s’adressent aux préscolaires et 8 autres aux plus grands). Ils ont été imaginés spécialement pour les aider à mieux comprendre comment se protéger eux-mêmes et leur entourage.

«Cette série positive et rassurante témoigne de la mobilisation de l'animation française à destination du jeune public», explique France TV. «A visée pédagogique, elle met en scène leurs héros préférés dans des situations du quotidien : tousser dans son coude, bien se laver les mains ou encore garder 1 mètre de distance avec son voisin, autant de rappels pour prendre conscience que nous devons tous être actifs pour stopper l’épidémie».

Ainsi les héros de séries d’animation Petit Ours brun, Simon, Tchoupi, Sam Sam, Didou, Gigantosaurus, Les Pyjamasques et La petite école d'Hélène pour les 3 à 6 ans, et Boule & Bill, Angélo la débrouille, Les as de la jungle, Anatole Latuille, Oscar & Malika, Grizzy & les lemmings et Paf le chien pour les 6 à 12, expliquent au travers de petites histoires ou de chansons les gestes à adopter au quotidien, comme bien se laver les mains, garder une distance d’un mètre au minimum avec son voisin, éviter d’aller dans les endroits bondés, ne pas serrer les mains, ne pas faire de bise, tousser dans son coude, ou encore éviter de se toucher le visage.

Ces courts-métrages seront diffusés à partir du 31 août sur France 3, France 4, France 5, et sur les plateformes France.tv, Lumni ainsi que sur l'application Okoo.