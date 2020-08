Narvalo : la nouvelle création décalée à découvrir en septembre sur Canal+

Après les excellentes «Calls» en 2017 et «L’Effondrement» l’an dernier, Canal+ lancera «Narvalo» à partir du 13 septembre prochain. Une nouvelle création décalée qui va définitivement marquer la rentrée des séries 2020.

Déclinée en 8 épisodes de 13 minutes, cette série raconte les «galères réelles» de divers protagonistes à travers une collection de récit inspiré par l’imaginaire de la banlieue et les histoires qui en découlent. Elle est pilotée par Matthieu Longatte, connu pour sa chaîne YouTube Bonjour Tristesse qui compte 250.000 abonnés, et qui fait ici ses premiers dans l’écriture de fiction et la réalisation. «Tout l’esprit de Narvalo repose là-dessus : raconter un bout de banlieue et de jeunesse par le prisme des histoires qui s’y déroulent», explique Matthieu Longatte.

La narration de ces aventures complètement dingues passe par un personnage différent à chaque épisode, qui se retrouve à échanger un souvenir mémorable avec des amis. L’humour et l’autodérision règnent en maître sur chacun des épisodes, qui se découvrent avec délectation. Pour son casting, Narvalo s’est rapproché de l’association 1000 Visages qui œuvre pour l’insertion des jeunes de banlieue dans le cinéma. Les téléspectateurs reconnaitront Rabah Nait Oufella, Jules Ritmanic, Sekouba Doucouré, Ines Anane ou encore Mathilde La Musse. Et bien d’autres.