Une nouvelle photo d'Adele fait polémique sur Instagram

La chanteuse Adele a créé de nouveau la polémique en postant une photo d'elle sur Instagram. Au centre du débat : la coupe de cheveux de la chanteuse ainsi que son style vestimentaire.

Si l'artiste avait beaucoup fait parler d'elle ses derniers mois en perdant près de 45 kilos, ce n'est cette fois pas sa ligne qui a été commentée. Alors que le carnaval de Notting Hill, événement célébrant la culture caribéenne, a été annulé en raison de la pandémie, la chanteuse a souhaité lui rendre hommage en postant une photo d'elle arborant un haut de bikini représentant le drapeau jamaïcain et des «nœuds bantous» sur la tête. Ce dimanche 30 août, Adele légendait sa photo avec ces mots : «Heureuse de ce que serait le carnaval de Notting Hill, mon Londres bien-aimé», une manière nostalgique de regretter l'annulation d'un événement qui rassemble près de 2 millions de personnes chaque année.

Si près de quatre millions de personnes ont déjà liké le cliché, de nombreux internautes n'ont pas du tout apprécié l'hommage et ont accusé l'artiste britannique d'appropriation culturelle, d'autant plus malvenue dans ce contexte où les injustices raciales sont au cœur de l'actualité depuis la mort de George Floyd aux Etats-Unis.

«C'est de l'appropriation culturelle et en tant que femme blanche, c'est embarrassant de voir encore une femme blanche s'approprier quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Tu es privilégiée Adele, tu ne peux rien y faire. Tu as une voix... Utilise-la à bon escient», peut-on lire. Ou encore «Adele, les nœuds bantous n'étaient pas nécessaires. Le haut de bikini jamaïcain était inutile... S'il vous plait, arrêtez ça». D'autres lui ont conseillé de tout simplement retirer ce cliché pour ne pas faire enfler la polémique et certains ont volé au secours de l'artiste de 32 ans en expliquant qu'il s'agissait plus «d'appréciation culturelle» que d'appropriation.

Pour l'instant, la principale intéressée n'a pas répondu aux attaques. Connue pour son franc-parler, Adele pourrait bien réagir dans les jours à venir.