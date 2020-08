X-Files : un spin-off animé et comique pourrait voir le jour

La chaîne américaine FOX travaille actuellement sur un projet de série animée dérivée de X-Files. Une comédie déjantée centrée sur une équipe d’agents spéciaux inadaptés et enquêtant sur des affaires complètement loufoques.

Le projet, baptisé X-Files : Albuquerque, n’a toutefois pas encore été officiellement commandé par la FOX. Un pilote est actuellement en cours d’écriture sous la direction de Rocky Russo et Jeremy Sosenko (Paradise PD), qui seront également présents au générique en tant que producteurs exécutifs aux côtés de Chris Carter, le créateur de la série originale avec Mulder et Scully.

Diffusée en 1993 et 2002, avec deux adaptations au cinéma (1998 et 2008), et un retour raté sur le petit écran avec deux nouvelles saisons entre 2016 et 2018, X-Files pourrait revenir sous une forme inattendue. En mai 2018, Chris Carter lui-même avait laissé entendre qu’il n’était pas prêt à enterrer définitivement la franchise dans un entretien avec le site américain TV Line.

«Je ne peux pas imaginer qu'il n'y aurait pas d'autres X-Files, sous une forme ou une autre. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'histoires à raconter et de façons de les raconter. Les fans inconditionnels de X-Files savent qu'il n'y a pas eu de véritable fin à l'émission», avait-il confié à l’époque. Voilà une manière pour le moins originale, et très intrigante, de donner un nouveau souffle à sa création.