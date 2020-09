Pourquoi avons-nous des rides en vieillissant ?

Avec l’âge, nos visages sont de plus en plus marqués par les rides. Et pour cause, ces dernières se forment à mesure que notre peau perd de son élasticité.

En vieillissant, les cellules qui composent notre peau perdent en effet de leur teneur en collagène. Il s’agit de protéines qui confèrent aux tissus une résistance à l'étirement. Or, avec le temps, leur nombre a tendance à décroître.

Ce phénomène naturel entraîne ensuite une déshydratation et un amincissement de la peau. Moins ferme, elle aura ainsi tendance à laisser apparaître des rides, surtout sur les parties du corps où le plissement est fréquent, donc très sollicitées, comme le front et le coin des yeux.

A noter que la pollution, le soleil ou encore le tabac peuvent accélérer ce processus.