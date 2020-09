Emily in Paris : la bande-annonce de la série fait beaucoup réagir les Français

Les premières images de la nouvelle comédie romantique signée Darren Star (Sex and The City, Melrose Place) «Emily in Paris ont provoqué hilarité et agacement chez les internautes.

La série de Netflix suit une spécialiste en marketing ambitieuse d'une vingtaine d'années, venue de Chicago, qui décroche de manière inattendue le job de ses rêves dans la Ville Lumière, où son entreprise vient d'acquérir une société de luxe. «La nouvelle vie d’Emily à Paris est remplie d’aventures enivrantes et de défis surprenants», alors qu’elle doit apprendre à connaître ses nouveaux collègues de travail et se faire des amis...», annonce Netflix.

La Tour Eiffel par-ci par-là, des belles toilettes en veux-tu en voilà… Tantôt amusés, tantôt irrités, les internautes ont relevé que la bande annonce accumulait les clichés habituels de Paris vue de l’étranger, la réduisant à une sorte de carte postale ultra-glamour loin de la réalité, celle que célèbre la très enthousiaste héroïne interprétée par Lily Collins: «Cette ville est pleine d’amour, de beauté et de passion !».

Je sens qu’on va souvent lever les yeux au ciel ... https://t.co/gfEk62MtXA — Doriann Maillet-Praud (@D_MailletPraud) September 1, 2020

Le Parisian Dream est aussi réel que l’American Dream. On dirait un fantasme parisien caricaturé de Carrie Bradshaw. https://t.co/7NdcDyTIOl — Perséphone. (@imsarahjeane) September 1, 2020

Trop pressée de voir l’épisode où elle va se perdre dans Châtelet Les Halles https://t.co/i32fVBjsAF — rincess irate (@lottierozowy) September 1, 2020

Stop mentir sur Paris. C’est pour ça que les touristes sont trauma quand ils viennent pour la première fois.





(trop hâte de regarder) https://t.co/dsjyXNOqfJ — Jennifer Padjemi (@jenniferpadjemi) September 1, 2020

Lily Collins y donne la réplique à Ashley Park, Kate Walsh, Samuel Arnold, mais aussi quelques Français comme Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Camille Razat, et Bruno Gouery.

En dehors des images d’Epinal - qui ont le mérite de continuer de nourrir l’aura romantique et glamour de la capitale française - les clichés sur le caractère désagréable des Français ne semblent pas non plus oubliés… «Je joue un personnage insupportable et ça a été drôle à interpréter. Je ne peux pas en dire plus à part que je suis insupportable et que je m’appelle Lucien. Un bon Français qui parle anglais avec un accent français. Ça, ça leur a bien plu aux Américains », a notamment confié Alexandre Wetter à TF1.

A noter que quelques erreurs culturelles ont elles aussi fait réagir, comme sur ce cliché posté sur Instagram où des pains aux raisins – double sacrilège crient certains - ont été étiquetés « chocolatine »…

Le reste de la chasse aux erreurs et aux clichés sera officiellement lancé le 2 octobre sur Netflix.