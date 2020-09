Formule 1 : une mini-série sur la vie d’Ayrton Senna en préparation

Netflix prépare une mini-série inspirée de la vie d’Ayrton Senna, triple champion du monde de Formule 1. Un projet qui bénéficie du soutien actif de la famille du célèbre pilote, précise la plate-forme de streaming.

Déclinée en 8 épisodes, cette fiction permettra aux téléspectateurs de découvrir l’homme derrière le héros national, et s’attachera à dévoiler la personnalité et les rapports familiaux de celui qui marqué l’histoire de la Formule 1, et captivé l’imagination de tout un pays, et de ses fans à travers le monde. Netflix annonce que le tournage se déroulera aux quatre coins du monde, mais aussi dans des décors plus intimes comme la maison où Ayrton Senna da Silva – qui était surnommé Becão par ses amis et sa famille – dans l’Etat de São Paolo.

«La minisérie s'ouvrira sur les débuts d'Ayrton, alors qu'il se rend en Angleterre pour disputer le championnat de F1600. La série abordera ses victoires, ses handicaps, ses bonheurs et ses moments de détresse mais, surtout, elle s'attachera à l'homme derrière le mythe. Jusqu'à son accident tragique à Imola, en Italie, au cours du Grand Prix de San Marin», précise la plate-forme de streaming dans un communiqué.

La mini-série, qui n'a pas encore de nom officiel, sera tournée en anglais et en portugais (brésilien). Aucune information concernant le casting n'a été dévoilée pour le moment. Les huit épisodes sont attendus dans le courant 2022 sur Netflix.