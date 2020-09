Jamie Foxx au générique d’une série inspirée de sa vie privée

Jamie Foxx tiendra le rôle principal dans la série «Dad Stop Embarassing Me» sur Netflix. Une sitcom inspirée de sa relation avec sa fille, la mannequin Corinne Foxx, dont il sera également le producteur.

Cette dernière n’apparaîtra pas à l’écran, mais sera au côté de son père à la production, précise le site américain Deadline. C’est la jeune comédienne Kyla-Drew (The Good Doctor) qui prêtera ses traits à son personnage dans cette comédie familiale. Actuellement en développement, elle sera pilotée par Bentley Kyle Evans – qui a déjà travaillé avec l’acteur pour son émission à sketchs The Jamie Foxx Show au début des années 2000 – qui vient en remplacement de Jim Patterson, qui a récemment quitté le projet. La réalisation a été confiée à Ken Whittingham (Brooklyn Nine-nine, Black-ish).

Dad Stop Embarrassing Me — a new series starring Jamie Foxx, inspired by his relationship with daughter Corinne (who produces alongside Foxx and Alex Avant) — will co-star David Alan Grier and Kyla-Drew.





