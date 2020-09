Les 7 meilleures séries Marvel

Alors que «Les Agents du S.H.I.E.L.D.» viennent de tirer leur révérence au terme de leur saison 7, et dans l’attente impatiente de découvrir sur Disney+ WandaVision, Loki, Le faucon et le soldat de l’hiver, Hawkeye ou encore She-Hulk, voici les 7 séries déclinées de l’univers Marvel à voir ou revoir en priorité.

«Agents of the S.H.I.E.L.D.»

Première série dérivée du MCU (Marvel Cinematic Universe), son intrigue s’inscrit dans la continuité du film « Avengers » auquel elle fait souvent référence. Alors que tout le monde le croyait mort, l'agent Phil Coulson y reprend du service, à la tête d'une équipe d'agents secrets chargée de protéger la population de tous les dangers qui pourraient la menacer. Crééé par Jed Whedon, le frère de Joss Whedon (papa de Buffy) qui en réalise lui-même le pilote, Agents of the S.H.I.E.L.D. s'est bonifiée avec le temps, abandonnant le format procedural type NCIS qui plombait sa première saison, pour s'ouvrir à des intrigues plus consistantes. Il faut tout même attendre la saison 4 pour mesurer toute sa puissance.

«Daredevil»

Créée par Drew Goddard en 2015 et annulée en 2018, Daredevil suit Matt Murdoch (campé par l'Anglais Charlie Cox) qui, aveugle depuis l’âge de 9 ans, bénéficie d’une acuité ultra-développée de ses autres sens. Avocat le jour, il se fait justicier la nuit. Ce protecteur de la veuve et l'orphelin, tourmenté par la différence entre la justice et la loi, a l'habitude de se battre à mains nues contre des ennemis lourdement armés. Les initiés apprécient particulièrement le côté intimiste de la série qui explore la vulnérabilité de son personnage principal, mais aussi la qualité des bastons chorégraphiées au millimètre.

«Jessica Jones»

Elle aborde la question du harcèlement et des violences faites aux femmes. Portée par Krysten Ritter, Jessica Jones suit la super-héroïne reconvertie en détective privée. Durant trois saisons, hantée par un événement traumatisant, elle lutte contre ses démons et tente de prendre sa revanche sur ceux qui ont brisé sa vie. Au centre de sa ligne de mire, se trouve le redoutable Kilgrave (interprété par David Tennant). En décembre 2015, Jessica Jones a été la série la plus regardée sur Netflix, réunissant près de 4,8 millions de téléspectateurs (Source ign.com).

«Legion»

Une plongée dans les méandres de l’univers des X-Men. Legion a d’abord troublé par sa grande originalité avant de tenir fermement en haleine ses fans, fascinés par son écriture inventive aussi intelligente qu’amusante. La série suit David Haller, le fils schizophrène du professeur Xavier. Au cours d'un de ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique, une étrange rencontre avec un patient lui fait réaliser que les voix qu'il entend et les visions auxquelles il est confronté pourraient se révéler vraies… «Pour moi Legion est l’histoire d’un passage à l’âge adulte, et c’est en quelque sorte une série enfantine pour les adultes et une série adulte pour les enfants», a expliqué pour Allocine Noah Hawley, le showrunner. «Lorsque l’on est enfant, on aime ces histoires de comic books pour leurs héros, leurs méchants, leurs intrigues simples, tandis que l’adulte préfère généralement des récits plus complexes. Donc je dirais que la série évite de prendre de haut ses jeunes téléspectateurs et n’occulte pas des sujets lourds, comme par exemple la maladie mentale dont souffre son héros. Ce qui me plaît dans Legion, c’est qu’il s’agit d’une série fantastique mais qui aborde des thématiques de notre quotidien», a-t-il ajouté.

«Agent Carter»

Elle suit le personnage de Peggy Carter, interprété par Hayley Atwell, qui reprend le rôle qu'elle avait déjà interprété dans les films Captain America: First Avenger et Captain America : Le Soldat de l'hiver. Agent Carter commence justement en 1946, juste après la fin du film Captain America: The First Avenger. Steve Rogers vient de se sacrifier héroïquement en se crashant dans l’Arctique et Peggy Carter doit donc reprendre le cours de sa vie après avoir perdu son grand amour. On la découvre travaillant au sein de la SSR (Section Scientifique de Réserve). Les tâches administratives qu’on lui confie ont de quoi frustrer l’héroïne qui doit en plus supporter les remarques de collègues profondément misogynes. Un comble pour celle qui a tant fait pour lutter contre les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale en compagnie de Captain America. Mais Howard Stark (Dominic Cooper) pourrait bien avoir une mission qui va mettre à profit ses qualités de détective et d’espionne hors pair. Quand la série a été lancée en janvier 2015, Peggy Carter était la première héroïne Marvel à avoir droit au premier rôle dans une œuvre du MCU, une héroïne féministe badass douée pour la baston, tout en étant drôle, glamour et très attachante.

«Luke Cage»

Créée par Cheo Hodari Coker et diffusée depuis 2016 sur Netflix, elle met en scène le personnage de Luke Cage (Mike Colter), un homme qui, à la suite d’une expérience, se retrouve doté d’une force surhumaine et d’une peau indestructible qui le rend hermétique aux balles. Bien pratique pour botter les fesses des trafiquants de drogue de son quartier à Harlem… Cette série aux scènes d’action musclées célèbre le black power en reprenant les codes de la blaxploitation.

«The Punisher»

Franck Castle, un des « méchants » de Daredevil, a eu droit à sa propre série. Après le meurtre de sa famille, ce vétéran des Marines (incarné par un animal Jon Bernthal) a vu naître en lui une volonté de vengeance que rien ne saurait assouvir. Justicier combattant le crime, sa rage intérieure le pousse à tuer ses adversaires plutôt que de les livrer à la justice… Sombre et riche d’une grande galerie de personnages, «The Punisher» est considérée par de nombreux fans de l’univers Marvel comme celle qui a trouvé le meilleur équilibre entre action et émotion.