Amazon Prime Video a trouvé son Jack Reacher

C’est le comédien Alan Ritchson qui succédera à Tom Cruise dans le rôle de Jack Reacher dans la série développée par Amazon Prime Video.

L’acteur, aperçu dans les séries DC Titans et Smallville, a partagé son enthousiasme sur son compte Instagram au moment de l’annonce par le site américain Deadline.

«Je suppose que ma blague à propos du fait de ne pas être adapté pour les baignoires il y a deux semaines ont vraiment plu à Amazon Prime Video. Ça devrait être sympa», a écrit Alan Ritchson dont la carrure et la taille – 1,90 mètres – correspondent bien plus au personnage que Tom Cruise, qui avait incarné Jack Reacher au cinéma en 2012 et 2016.

Adaptation sur le petit écran des romans de Lee Child, la première saison sera inspirée du roman The Killing Floor, publié en 1997. «Lee Child a créé un personnage et un monde incroyable. Ce sera l'objectif de chaque auteur, producteur, acteur, et membre de l'équipe de capturer l'essence des livres de M.Child, qui sera là, pour nous guider tout au long du processus. Il est le pouls de Jack Reacher», avait commenté le showrunner de la série, Nick Santora, en janvier dernier au moment de l’annonce officielle de la plate-forme de streaming.