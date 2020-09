Cobrai Kai : la suite en série de Karaté Kid fait un carton

Présenté plus de trente ans après les films cultes, Cobra Kai, le spin-off en série de Karaté Kid, fait un tabac sur Netflix.

D’abord diffusée sur Youtube qui en a produit les deux premières saisons, composées de 10 épisodes d’une trentaine de minutes chacun, la série cartonne sur Netflix qui la diffuse depuis le 28 août. Alors que le lancement de la saison 3 est prévue pour 2021, le public s’est pris de passion pour les destins des deux éternels ennemis, d’un côté le brun Daniel LaRusso et de l’autre, le blond Johnny Lawrence.

Les deux personnages, toujours joués par leurs acteurs originaux alias Ralph Maccio et William Zabka, continuent en effet de se confronter. Le « gentil » des films est devenu un prospère concessionnaire automobile, et heureux père de famille, tandis que le « méchant » n’a manifestement toujours pas digéré sa défaite au tournoi All Valley de 1984. Tombé dans l’alcool, et père démissionnaire, le quinqua tente de se sortir du trou en entrainant au karaté des ados harcelés. Une initiative pas vue d’un bon œil par LaRusso qui va tout mettre en œuvre pour le faire échouer. Cobra Kai et Miyagi-do, leurs dojos respectifs, vont se livrer une bataille féroce.

Flashbacks avec extraits du premier film, musiques rock et voitures d’époque… La carte de la nostalgie marche à fond, tant et si bien qu’après trois films, un animé, une version féminine, et un remake avec le fils de Will Smith, la franchise Karaté Kid se porte aujourd’hui comme un charme. On note au passage qu'un jeu vidéo Cobra Kai, un beat them all, est en outre annoncé pour le 27 octobre avec les voix des deux acteurs originaux... Autre ingrédient qui explique le succès du spin-off, sa bonne dose d'autodérision :

Peu d’infos ont filtré sur la saison 3 désormais ultra-attendue, mais elle pourrait se pencher sur le passé de l’ancien professeur de LaRusso alias Mr Miyagi dont l’interprète Pat Morita est décédé en 2005. La saison 3 «est terminée et elle est géniale » a confié le co-créateur Jon Hurwitz dans une interview à TVInsider. « Je suis impatient que vous découvriez le final » s’est-il aussi enthousiasmé sur Twitter. « Surtout les 90 dernières secondes qui vont vous rendre dingues. Je fais ça à chaque fois» a-t-il ajouté, une remarque qui parlera bien aux spectateurs laissés sur leur faim après le cliffangher de la saison 2…

Ralph Macchio a de son côté évoqué un « cadre plus large » pour la saison 3, avec encore plus de rivalité et « une saison faite pour les fans ». Alors qu’un teaser laisse entrevoir un retour possible de Chozen, autre méchant emblématique de la saga, les fans espèrent ardemment le retour d’Elisabeth Shue qui incarnait le premier amour mutuel de Daniel et Johnny.