L’intégrale de «Hero Corp» disponible gratuitement sur France.tv

Bonne nouvelle pour les fans de «Hero Corp». L’intégrale de la série co-créée par Simon Astier et Alban Lenoir en 2008 sera disponible gratuitement dès le 10 septembre sur le site France.tv.

Une annonce officialisée par la plate-forme de streaming de France Télévisions via son compte Twitter. Au total, ce sont 5 saisons et 93 épisodes qui seront visibles à la demande pour les téléspectateurs sur france.tv.

Diffusée sur Comédie+ à son lancement, avant de migrer sur France 4 pour la saison 3, et d’intégrer le catalogue de Netflix entre 2017 et 2019, Hero Corp est une comédie fantastique qui suit l’histoire de John «Bouclier Man» (Simon Astier), un jeune homme au cœur d’une prédiction qui le présente comme le dernier rempart au super-vilain The Lord. C’est dans le département de la Lozère, dans un village isolé, qu’il va découvrir l’existence des autres super-héros. Et le rôle capital qui est le sien.

En neuf ans d’existence, Hero Corp a réussi à se bâtir une base de fans inconditionnels à l’aide de son humour décalé et absurde. Les téléspectateurs retrouvent au générique plusieurs visages connus parmi le casting récurrent, notamment Alban Lenoir, Lionnel Astier et Arnaud Tsamère. La liste des invités prestigieux venus participer à l’aventure est impressionnante : Alexandre Astier, Jonathan Cohen, Manu Payet, Pierre Palmade, Pascal Légitimus, Baptiste Lecaplain, Bérengère Krief, et bien d’autres.