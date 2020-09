NBA 2K21 : 5 astuces pour survivre au mode MaCarrière

Après l’enthousiasme suscité par la sortie de NBA 2K21, les utilisateurs dénoncent une difficulté trop importante du mode MaCarrière, liée notamment au système de tirs. On vous explique comment s’y prendre pour arrêter de vous arracher les cheveux.

Avant de poursuivre, une précision s’impose : nous ne traiterons pas dans cet article du problème – dommageable certes – des bonus manquants pour certains détenteurs de l’édition «Mamba Forever». Les personnes qui rencontrent des problèmes sur ce point particulier doivent s’adresser directement à la plate-forme 2K Support en soumettant une demande spécifique. Le problème a été reconnu par l’éditeur qui a déjà prévenu qu’il mettait tout en œuvre pour le corriger le plus rapidement possible.

Nous sommes au courant de la question des bonus de précommande qui n’apparaissent pas et le @2KSupport mène actuellement une enquête pour résoudre le problème. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons plus d’informations à partager. — 2K France (@2KFrance) September 6, 2020

C’est quoi le problème exactement ? Au lancement de NBA 2K21, les joueurs qui se sont précipités dans le Quartier, désormais baptisé le 2K Beach, ont eu la (mauvaise) surprise de découvrir que mettre un tir à mi-distance ou à trois points dans cette nouvelle version allait être une tâche particulièrement difficile. La cible des critiques : la nouvelle jauge de tir, mais aussi une autre manière de tirer (où il s’agit de viser et non plus de gérer le timing du tir), proposée via l’utilisation des sticks.

De nombreux joueurs, dont plusieurs vétérans de la franchise, ont rapidement pointé du doigt leurs pourcentages catastrophiques aux tirs lors de leurs premiers pas sur les playgrounds de 2K Beach. Alors que la NBA évolue plus que jamais vers l’adresse extérieure, l’expérience vécue par certains ressemble à un cauchemar irréel où le simple fait de faire entrer le ballon dans le panier relève de l’exploit.

© capture d'écran Twitter @DavidLeslie24

NBA 2K a déjà réagi en annonçant que certains de niveaux de difficulté – rookie, pro et all-star – allaient bénéficier d’une mise à jour permettant aux joueurs d’améliorer leur adresse. Mais celle-ci ne concerne pas 2K Beach.

Le patch correctif de tir sur #NBA2K21 est maintenant disponible pour les niveaux de difficulté Rookie, Pro et All-Star.





Les tirs restent les mêmes pour les difficultés plus élevées et dans le Quartier.





Nous espérons que ce changement aidera les nouveaux joueurs de NBA 2K. — 2K France (@2KFrance) September 6, 2020

Damian Lillard lui-même, qui est pourtant l’athlète figurant sur la couverture du jeu cette année (et la bande son), s’est fendu d’un tweet pour partager son désarroi devant son incapacité à rentrer ses tirs. Un sentiment largement partagé par la communauté.

Am I the only one struggling with this shot meter ? and I ain’t made a free throw yet — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 4, 2020

Et pourtant. Si la colère est compréhensible jusqu’à un certain degré, il est important de rappeler que NBA 2K tente, depuis plusieurs années maintenant, de créer un jeu exigeant qui demande de la pratique. Et donc de la patience. Pour ceux qui sont dépités, voici 5 conseils rapides pour améliorer votre expérience de jeu. Et enfin prendre du plaisir sur les playgrounds de 2K Beach.

Création et développement du joueur

Le premier conseil à donner aux joueurs qui veulent mettre des tirs de loin ou à mi-distance est de créer un profil permettant de le faire. Mike Wang, directeur du gameplay de NBA 2K, avait prévenu que les joueurs avec une note de moins de 70 aux tirs allaient rencontrer des problèmes. Il est donc nécessaire de prévoir cela au moment de la création de son avatar. Toutefois, cela n’empêche pas certains – qui possèdent les compétences nécessaires – de rencontrer, malgré tout, des difficultés.

Ce qui nous amène à l’autre point primordial : il est indispensable de posséder des badges (ou insignes) pour réussir. Si la note de vos attributs aux tirs est importante (à mi-distance et à 3 points), ce sont les badges qui vont vous permettre de faire la différence sur le terrain. Comment faire ? Avant de vous lancer tête baissée sur le playground (ce qui est tentant), il faut prendre le temps de développer son joueur en carrière. Cela permet d’apprendre à maîtriser son tir, d’accumuler de la monnaie virtuelle pour améliorer ses attributs, et surtout, d'obtenir les fameux badges.

Si on en croit les vidéos de certains YouTubeurs américains (notez que ces gars-là jouent plusieurs heures par jour), une fois que vous disposez des badges nécessaires, l’expérience devient immédiatement plus agréable à 2K Beach.

Attention aux zones de tirs

L’autre point primordial concerne les zones de tirs. Regardez donc ci-dessous :

© capture d'écran Twitter @Wizaahd

Dans NBA 2K21, il sera important de bien sélectionner ses tirs afin d’influencer positivement ses différentes zones de tir sur le terrain. Plus votre pourcentage sera élevé, plus cela influencera votre réussite aux tirs, non seulement dans la carrière NBA de votre avatar, mais aussi lorsque vous vous rendrez à 2K Beach.

En parlant de sélection de tir, il est indispensable de se concentrer sur la qualité des tentatives sur le terrain. Si un défenseur se trouve devant vous, et que vous prenez un tir, il est fort probable que ce dernier sera raté. Il n’est pas rare de voir des joueurs prendre des tirs contestés, et se plaindre ensuite de leur adresse. Le basketball est un sport collectif, basé sur la passe, le placement et le mouvement. Si vous êtes pris en tenaille par la défense, faites une passe. Et essayez de vous démarquer (#Basique).

Le choix de son tir

Là, il ne s’agit pas de la qualité des tirs que vous prenez. Mais du style de tir que vous allez choisir pour votre joueur. Chaque année, NBA 2K propose plusieurs centaines de tirs au choix pour votre avatar. Dans cette édition, le créateur de tir est disponible immédiatement. Ce qui vous donne la possibilité de créer le tir de votre choix, et de déterminer sa vitesse (l'insigne «Rapide la gâchette» a disparu dans cette édition).

Ce choix est, lui aussi, déterminant pour votre expérience en carrière, et sur les playgrounds. Un conseil simple est de choisir un style de tir, de s’entraîner avec sur votre terrain personnel (qui se trouve à 2K Beach), afin de réussir à le maîtriser autant que possible. Une fois que vous vous serez familiarisez avec votre tir, il sera bien plus aisé d’améliorer votre adresse.

Si vous ne savez pas comment vous y prendre, il existe une légion de vidéos sur YouTube pour vous aider à trouver les combinaisons de tirs les plus efficaces. Un exemple :

Les Youtubeurs sont vos amis

Comme précisé plus tôt, NBA 2K est un jeu toujours plus exigeant. Cela demande de la pratique, de la patience, et du temps. Et c’est justement le temps qui peut manquer à certains pour explorer toutes les options qui s’offrent à eux, découvrir les pièges à éviter, et surtout, ne pas dépenser de la monnaie virtuelle pour rien.

Heureusement, il est possible de trouver des vidéos de vrais passionnés qui délivrent leurs conseils et leurs astuces en ligne pour vous éviter les déconvenues, vous aider à développer votre maîtrise du jeu, et trouver l’inspiration dans la création d’un joueur, par exemple.

En France, les YouTubeurs de qualité sont nombreux. On peut notamment citer BlackyGotGame, qui offre notamment un excellent tuto pour les dribbles sur sa chaîne. Parmi plein d’autres vidéos à découvrir.

Xortek est également une référence hexagonale, avec des propositions de «builds» pour n’importe quel poste sur le terrain. Et des conseils précieux, et testés personnellement par ses soins, pour le choix des animations qui permettront à votre joueur d’être plus performant sur le terrain.

Un jeu en constante évolution

Le mécontentement de certains fans sur ces premiers jours de la sortie de NBA 2K21 peut se comprendre. Car l’idée d’un jeu vidéo est de prendre du plaisir. Et les premiers jours n’ont pas été faciles pour beaucoup d’utilisateurs en raison d’une adresse aux tirs frustrante, voire décourageante. Mais pour les utilisateurs plus expérimentés, il faut bien constater que c’est un peu chaque année la même chose. Il y a toujours quelque chose qui ne colle pas au lancement. Et qui provoque une première vague d’indignation.

Mais NBA 2K, via les patchs et les mises à jour, ne cesse d’évoluer tout au long de l’année. Et cette édition ne fera pas exception. On peut compter sur les développeurs pour tenter d’améliorer le jeu au fur et à mesure que les semaines passent. Tous les utilisateurs ne veulent pas la même chose, certains souhaitant disposer d’un jeu accessible et facile à prendre en main, tandis que d’autres veulent que le jeu soit assez difficile pour créer une vraie différenciation entre les joueurs occasionnels et ceux qui s’investissent des heures pour développer leurs compétences sur le terrain (et exigent un niveau de difficulté élevé pour rendre l’expérience plus intéressante).

L’équilibre se situe probablement à mi-chemin. Mais en attendant, si vous suivez ces quelques conseils, il est fort probable que l’expérience générale s’améliore nettement, et très rapidement.