Pourquoi je vis : le biopic sur Grégory Lemarchal à voir ce soir sur TF1

TF1 diffuse ce lundi 7 septembre à 21h05 « Pourquoi je vis », sa très attendue fiction inspirée de la vie de Grégory Lemarchal.

Bien qu'atteint de mucoviscidose, le jeune homme parviendra à réaliser ses rêves de chanteur en connaissant un immense succès après avoir remporté « La Star Academy » en 2004. Il décèdera des suites de sa maladie en 2007, à l’âge de 23 ans, alors qu’il attendait une greffe de poumons.

Réalisé par Laurent Tuel, le téléfilm « Pourquoi je vis » revient sur le combat qu’il a mené, et met un coup de projecteur sur celui de ses parents qui poursuivent aujourd’hui encore leur lutte contre la mucoviscidose avec l’association qui porte le nom de leur fils.

De l’écriture du scénario au tournage, la famille a d’ailleurs participé activement à l'élaboration du téléfilm. Pierre, le papa, a notamment donné des conseils à Mickaël Lumière qui joue son fils à l’écran. « On n'a pas fait dans le pathos, la réalité a été tout autre. Il y a beaucoup de pudeur par rapport à cela. Les gens pourront se projeter sur ce que peut être la souffrance d'une famille qui perd un gamin. Mais on n'est pas les seuls donc c'est un message universel que l'on a voulu faire passer », a-t-il déclaré, ne perdant pas de vue le but du téléfilm au-delà de l’hommage : « Le véritable aboutissement sera quand on aura vaincu cette mucoviscidose ».

Si émotionnellement cela a été « compliqué », Laurence Lemarchal, la maman de Grégory, rappelle elle aussi qu’il s’agit encore et encore de sensibiliser à la bataille contre la mucoviscidose : « J'ai compris qu'il fallait que je dépasse mes émotions, ma douleur, ma vie personnelle. Ce n'est toujours pas facile mais il faut voir loin », explique-t-elle.

Quant à la troublante ressemblance de l’interprète Mickaël Lumière avec leur fils, elle précise pour Le Parisien que s'il n'y a «pas de transfert », ils ont vu combien l'acteur s'était impliqué. «Il nous a rappelé Grégory qui disait : ‘ Quand on veut, on peut.’ Ils se seraient bien entendus ! ».

« On m'a souvent dit que je ressemblais à Grégory depuis l'âge de 14 ans (…) Avant de passer les essais, j'ai regardé les vidéos de ses prime times à la Star Academy, de ses concerts, car cela me tenait à cœur de faire les choses bien, au geste près », raconte Mickaël Lumière. L’acteur de 24 ans s’est tellement imprégné qu’il livre, il est vrai, une très impressionnante prestation. C’est cependant la voix du chanteur disparu que l’on entend dans le film. Frissons garantis quand les téléspectateurs le verront monter sur la scène (reconstituée) de La Star Ac pour interpréter «SOS d'un terrien en détresse», le titre avec lequel Grégory Lemarchal avait bouleversé le public un soir de 2004...

Le biopic, qui retrace la vie de Grégory Lemarchal depuis l’annonce de sa maladie à l’âge de 20 mois jusqu’à sa disparition, dévoile son courage et comment il a pu compter sur le soutien infaillible de ses parents, incarnés à l’acran par Odile Vuillemin et Arnaud Ducret. Nikos Aliagas, qui présentait la Star Ac, joue son propre rôle. La petite amie du chanteur, Karine Ferri, est jouée par Candice Dufau. Le téléfilm a vraisemblablement beaucoup touché l'animatrice. «Pour ton courage, pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même 'mal' que toi. Pour ton immense talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu’il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous à jamais», a-t-elle posté sur Instagram, en hommage à son ancien amoureux, saluant au passage l’interprétation « bouleversante » de Mickaël Lumière.

Pour faire un don à l'association Grégory Lemarchal, le site association-gregorylemarchal.org.