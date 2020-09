Koh-Lanta : pourquoi Inès ne reviendra jamais dans l'émission

Inès, l’infirmière toulousaine qui a retrouvé le chemin de l’hôpital parisien où elle travaille depuis la fin de Koh-Lanta en juin dernier, ne pourra plus jamais faire partie du jeu d'aventure de TF1.

Passée sous le statut d’intérimaire pour « pouvoir faire d’autres choses à côté, les réseaux, voyager… et aussi un programme télé », Inès a en effet décidé de participer à l’émission La villa des cœurs brisés, un programme de téléréalité diffusé sur TFX.

Une décision qui lui ferme définitivement les portes de l’aventure Koh-Lanta, le règlement imposant aux candidats de ne participer à aucune émission de téléréalité. D’autres anciens participants, à l’instar de Jesta et Benoît, ne peuvent, à cause de cette même interdiction, désormais plus faire partie des aventuriers de TF1.

Le tournage de La villa des cœurs brisés est prévu en Corse cet automne. «Je suis contente. J'ai super peur. Mais je sais qu'à travers ce programme, vous allez vraiment voir la personne que je suis vraiment, pas comme à Koh-Lanta. Ça me fait peur quand même parce que j'ai pas envie de tomber dans des travers chelou. Je sais ce que je veux. Je sais ce dont je n'ai vraiment pas envie. J'espère que le casting ça va le faire », a expliqué Inès sur Instagram.

Le tempérament de la jeune femme avait marqué les fans de Koh-Lanta. Ils n’ont certainement pas oublié ses coups de gueule envers Moussa et Claude (qu’elle voulait « encastrer »), ou encore cette séquence hallucinante à l’hôtel lors d’un confort où elle semblait découvrir pour la première fois l’apparence de fruits relativement courants sous l’œil à la fois surpris et amusé de Naoil… La jeune femme avait aussi été remarquée pour sa plastique avantageuse, en témoigne ses récentes photos de vacances sur Instagram.