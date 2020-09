Laurent Ruquier : à quoi va ressembler l’émission qui remplace On n’est pas couché ?

L’animateur Laurent Ruquier a dévoilé comment aller se dérouler « On est en direct », sa nouvelle émission qui devrait être diffusée le samedi entre 23h30 et 1h30 sur France 2.

Alors qu’On n’est pas couché, qui existait depuis 2006, ne reviendra pas cette année, Laurent Ruquier proposera un tout nouveau concept produit non pas par Catherine Barma (sa collaboratrice de longue date avec qui les relations ne sont pas au beau fixe), mais par ADLTV.

La nouvelle émission se déroulera comme son titre l’indique en direct, et convoquera une trentaine d’invités, a révélé Laurent Ruquier pour le magazine Télé-Loisirs. L’animateur a confié qu’il évoluera sur plusieurs plateaux en fonction des invités et des séquences, dans une ambiance de boîte de nuit, et a évoqué la présence d’éléments comme un bar et un piano.

« Du temps d’On n'est pas couché, j’ai suffisamment souffert du décalage entre l’enregistrement et la diffusion de l’émission. En direct, tout sera différent, en termes de liberté de parole et de réaction à l’actualité. L’émission cultivera son côté inattendu », a-t-il confié à Télé-Loisirs, précisant que l’humour aura une grande place et qu’il ne sera cette fois pas entouré de chroniqueurs. « C’est nouveau, c’est vrai, c’est moi qui cuisinerai cette fois mes invités, je ne laisserai pas faire mes chroniqueurs ! Si je n’ai pas l’âme d’un sniper, je ne suis jamais complètement lisse et bienveillant et je garderai mon côté poil à gratter, surtout en direct ».