Pourquoi je vis : le biopic de Grégory Lemarchal fait un carton d’audience

Comme escompté, la première chaîne a récolté un énorme succès d’audience avec Pourquoi je vis, l’émouvant téléfilm sur la vie de Grégory Lemarchal, le vainqueur de La Star Academy décédé en 2007 à 23 ans des suites de la mucoviscidose.

Diffusées toutes les deux ce lundi 7 septembre à partir de 21h05, les deux parties de Pourquoi je vis ont rassemblé en moyenne 7,34 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 32,7% auprès de l'ensemble du public, et de 50 % sur la cible commerciale, selon Médiamétrie.

Le biopic, qui a bénéficié d’une promotion assidue depuis le mois d’août, réalise ainsi le meilleur résultat depuis 2006 pour une fiction sur cet indicateur. A titre comparatif, la fiction Trop jeune pour moi, diffusée une semaine plus tôt sur TF1, n’avait rassemblé « que » 3,70 millions de téléspectateurs.

Porté par l’acteur Mickaël Lumière, qui nourrit une ressemblance incroyable avec le chanteur Grégory Lemarchal, et concocté en collaboration avec les membres de la famille du chanteur - dont son père incarné par Arnaud Ducret à l’écran - Pourquoi je vis a très largement devancé la mini-série française événement La Garçonne avec Laura Smet, dont les deux épisodes inédits diffusés ce lundi 7 septembre ont capté l’attention de 3,34 millions de téléspectateurs soit 14,3% du public âgé de 4 ans et plus et 5,4% des femmes responsables des achats âgées de moins de cinquante ans.

M6 arrive troisième sur le podium des audiences avec un numéro inédit de Cauchemar en cuisine. L'émission avec Philippe Etchebest a été regardée par 2,5 millions de fans, soit 10,8 % de PDA.