Vidéo : Vincent Cassel pousse un coup de gueule sur la polémique autour du film «Énorme»

Invité sur le plateau de «C à vous» pour la promotion du film « Le bonheur des uns » en compagnie de Florence Foresti, Vincent Cassel s’est emporté face à la récente polémique autour du film «Énorme».

Une polémique née dans le cadre de la chronique de l’experte sexo Maïa Mazaurette dans l’émission Quotidien qui a décrit le sujet du film comme étant la mise en scène d’une grossesse non désirée couplée à un empêchement d’IVG (Interruption volontaire de grossesse, ndlr). Une description qui a provoqué un déferlement de critiques de la part d’internautes mécontents à l’encontre les deux acteurs principaux de cette comédie, Jonathan Cohen et Marina Foïs.

Un événement qui, selon Vincent Cassel, illustre le malaise profond qui touche le principe même de la liberté d'expression. «On est dans un radicalisme, une pensée unique», explique-t-il, visiblement agacé. «Ça va être difficile... J'ai vu l'autre jour une émission dont je ne citerai pas le nom, où on faisait un procès sur le sujet du film, on disait ‘Ça dans la vie, on payerait tant, il y aurait tant d'années de prison’(…) Comme si les gens qui avaient fait le film... Où est-ce qu'on est, là ? On est où ? C'est des procès d'intention perpétuels, il faudrait que tout soit à niveau, pour ne déranger personne, mais ce n’est pas possible en fait !», poursuit-il sous le regard approbateur de Florence Foresti.